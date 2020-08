Victor Ponta, mesaj in timpul Congresului PSD: Opriți BLATURILE cu cei de la PNL!

Liderul Pro România, Victor Ponta, fost lider al PSD, le transmite un mesaj foștilor colegi, chiar în timpul Congresului. Ponta le arată celor din PSD că au permis ”dragnizarea” partidului, iar greșelile trecutului persistă astăzi prin blaturi făcute cu cei de la PNL.

”Va spun eu , in numele alegatorilor social democrati : OPRITI BLATURILE CU PNL !!! Haideti sa ii dam jos #ACUM !

PRO Romania s-a format ca o reactie naturala si necesara la “dragnizarea” conducerii PSD, la distrugerea imaginii de competenta guvernamentala si interes fata de oameni / si la nevoia unei politici sociale dar si liberale in economie care sa duca la dezvoltarea tarii ( asa cum a fost in 2001-2004 si in 2012-2015) !

Eu am fost exclus din PSD pentru ca nu am votat motiunea de cenzura contra lui Sorin Grindeanu / iar cei care l-au dat afara atunci pe Sorin il lauda acum ipocrit si ii zambesc fals din banca in care stau impreuna / eu am apreciat mereu ideile de reforma si modernizare ale lui Vasile Dancu - cei care il urasc si dispretuiesc pentru ca a scris mai multe carti decat au citit ei vreodata ii zambesc la fel de fals ca si lui Sorin - tot de langa el / sper pentru amandoi sa nu uite istoria ca sa nu o repete!