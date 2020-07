Victor Ponta, mesaj pentru Iohannis si Orban: Sa ceara ajutorul SUA, in baza Parteneriatului Strategic

Victor Ponta le cere premierului Ludovic Orban şi preşedintelui Klaus Iohannis să apeleze la ajutorul SUA, în condiţiile în care americanii au cumpărat în avans aproape toată producţia din medicamentul folosit în tratarea bolnavilor de COVID-19 în stare gravă.

"Avand in vedere faptul ca Guvernul SUA a achizitionat in avans practic toata productia mondiala de REMDESIVIR - sper ca Presedintele si Guvernul Romaniei sa soliticite, in baza Parteneriatului Strategic, un sprijin institutional macar pentru cei peste 1.000 de romani aflati la Terapie Intensiva !

Am incredere ca Presedintele si Guvernul Romaniei nu vor fi refuzati!

Trebuie sa ne folosim relatiile internationale pentru binele romanilor - nu pentru interese personale de imagine si politice!", scrie Victor Ponta pe Facebook.

Reprezentatul României la OMS, Alexandru Rafila, este sceptic cu privire la posibilitatea folosirii la scară largă a REMDESIVIR petru tratamentul COVID-19 în UE în condițiile în care SUA au cumpărat în avans 90% di producția mondială.

"Va fi greu în condițiile în care SUA au achiziţionat în avans 90% din producție, dar el nu trebuie folosit decât în forme grave pentru că nu are rost să dai medicație puțin diponibilă decât în cazul în care sunt puse în pericol viețile pacienților", a declarat Alexandru Rafila pentru Digi 24.