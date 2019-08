Victor Ponta: Mircea Diaconu nu e candidatul lui Dan Voiculescu

Pro România a decis luni să susțină la prezidențiale candidatura independentă a actorului Mircea Diaconu, fost senator și europarlamentar. Liderul Pro România Victor Ponta a zis că Diaconu „nu are sfori” și nu este candidatul lui Dan Voiculescu, fondatorul trustului Intact și fost senator.

„S-a enervat lume ca Diaconu e candidatul lui Voiculescu, al lui Ponta, al lui Tăriceanu. Mi-a fost de ajuns sa stau de vorba cu el o ora sa imi dau seama ca e candidatul lui. Chiar nu are sfori. Mie mi se pare prea independent domnul Diaconu. Are sanse mari sa intre in turul doi. Este un candidat al poporului. Daca ma uit la vecinii nostri din Ucraina este un model pe care oamenii il doresc”, a declarat Ponta.

Citește și: PSD mai poate sta 90 de zile la guvernare fără ALDE .