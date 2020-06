Victor Ponta: NU am facut niciodata ca Orban! Niciodata! PNL este noul PCR

Fostul premier Victor Ponta a condamnat sâmbătă adoptarea de către guvernele Ludovic Orban I si II a unui număr de o sută de ordonanțe de urgență în câteva luni de guvernare deși înainte să ajungă la putere liberalii spuneau că ar interzice OUG-urile.

Citește și: PSD a găsit voturile pentru demiterea Guvernului

„NESIMTIRE MAXIMA ! Guvernul Orban a dat 100 de ordonante de urgenta in primele 7 luni din 2020 !!! Nu este singurul record negativ / mai detine recordul de ordonante date intr-o zi ( 25) / mai detine recordul atacarii la CCR de catre PNL a propriilor ordonante / mai detine recordul celor mai multe ordonante declarate neconstitutionale ! Dar nu le pasa - nu dau doi bani pe Constitutie sau pe oameni !

In 2017 Ludovic Orban anunta ca “ar interzice ordonantele de urgenta” / in 2020 a emis deja 100 in primele 7 luni ( 25 intr-o seara)!!!

Mai au in fata doar Avocatul Poporului si Curtea Constitutionala ( in Parlament, cu toata opozitia ProRomania, PSD si USR le voteaza tot ce vor celor de la Guvern - inclusiv Guvernul) / Romania s-a autosuspendat din Martie de la CEDO - si nu cred ca mai revine / PNL este noul PCR / in 2021 o sa termine si cu Avocatul Poporului si cu CCR - dupa care o sa ne uitam la Coreea de Nord sa vedem ce mai avem de facut !

Ps - haterii si oamenii cu gandire putina si hraniti cu Propaganda au mereu un singur raspuns la criticile mele : “lasa Ponta ca si tu ai facut la fel” / asa ca le raspund deja : NU am facut niciodata la fel ca Orban ! Niciodata! Ca exemplu in 2015 am adoptat 52 de ordonante de urgenta ( Orban a dat deja 100 - si inca nu e 1 Iulie)! Asa ca - mai ganditi putin ca nu va strica !”, a scris Victor Ponta pe Facebook.