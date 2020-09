Victor Ponta NU intra in izolare, desi e contact al unui persoane cu COVID-19: 'Eu fac campanie respectand toate regulile de siguranta'

Victor Ponta anunţă că îşi continuă campania electorală, deşi joi a avut contact direct cu o persoană confirmată vineri cu coronavirus. Liderul Pro România precizează că în timpul evenimentelor de campanie respectă toate regulile de prevenţie şi, chiar dacă apare într-o fotografie la o masă alături de persoana cu COVID-19, fără mască, acest lucru s-a întâmplat doar pentru câteva secunde, cât s-a făcut fotografia. Fostul premier critică din nou decizia Guvernului Orban de a pune în pericol oamenii prin organizarea de alegeri în pandemie.

"Doamna Doctor Aurelia Taga ( candidat PRO Romania la Presedintia Consiliului Judetean Bacau ) a contractat, din pacate, ca multi alti medici , noul coronavirus!

Ii urez, in numele Echipei PRO Romania , multa sanatate - din pacate aceste Alegeri NU trebuiau sa aiba loc in aceste conditii / dar interesele electorale ale PNL si PSD sunt mai importante decat sanatatea publica!

Eu fac campanie alaturi de candidatii PRO Romania - respectand toate regulile de siguranta ( masca, dezinfectant , numar de persoane, evenimente in spatii deschise ) / inclusiv momentul fotografiilor ( in care imi scot masca) este organizat de staff in conditii de siguranta! Voi face tot ce tine de mine sa imi protejez familia, colegii si toti cei cu care interactionez!

Dar - trag inca o data semnalul de alarma - incapatanarea lui Orban si a celor de la PNL si PSD in a face Alegeri in aceasta perioada - va aduce un cost urias pentru romani! Si raspunderea trebuie sa fie a celor vinovati!", scrie Ponta pe Facebook.

Candidatul Pro România la şefia CJ Bacău, medicul Aurelia Ţaga a fost diagnosticată cu COVID-19, după ce una dintre colegele sale a fost şi ea diagnosticată. Ţaga declară că deocamdată este asimptomatică. Cu o zi în urmă, ea apare în mai multe fotografii, alături de liderul partidului Victor Ponta şi de primarul Bacăului Cosmin Necula, fără mască, însă afirmă că au renunţat la mască şi la distanţare doar cât a fost făcută fotografia, astfel că nici Ponta şi nici Necula nu corespund definiţiei date persoanelor considerate ”contact direct”.