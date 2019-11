Victor Ponta NU renunta la ideea unei aliante cu PSD: 'Este nevoie de politici de Stanga'

Victor Ponta militeaza pentru o "Stanga Unita" care sa contruiasca o alternativa la guvernul de drepata, pe modelul 2012.

Fostul premier vrea o alianta Pro Romania - PSD, atragand atentia ca stanga a pierdut jumatate din voturile obtinute in 2014

"In Romania este nevoie de politici de Stanga - insa moderne, progresiste, pro dezvoltare, pro educatie si pro sanatate!

Nu voi fi niciodata anti PSD / dar nu voi accepta sa tac si sa sustin gravele greseli si derapaje ale unor lideri lipsiti de educatie si viziune, care nu au absolut nimic in comun cu problemele si asteptarile oamenilor ! Din acest motiv am construit ProRomania - ca un proiect cu adevarat modern si orientat spre viitor! Si sper ca si PSD sa se schimbe in bine si sa isi gaseasca lideri total diferiti de cei actuali - care sa reprezinte o alternativa la o Putere de dreapta care va proceda exact ca in 2010-2011 !

Azi PSD este fericit cu 22% din voturi! Cred ca este o iluzie ! Va rog sa vedeti acum ce ar fi insemnat ca PSD, ProRomania si ALDE sa fi avut un candidat comun ( cum am propus din August si s-a opus Viorica Dancila) ! Acel candidat intra in turul al doilea cu un scor relativ egal cu al lui Klaus Iohannis/ si am fi avut o competitie extrem de serioasa si deschisa oricarui rezultat! Din pacate - cativa ( putini) s-au opus acestui proiect - si responsabilitatea le apartine!

In 5 ani foarte multi votanti de centru stanga au fost dezamagiti ( aproape jumatate dintre cei care au votat in primul tur in 2014 au mai votat in 2019) / obiectivul principal pentru o viitoare Stanga Unita si moderna este sa inteleaga de ce i-a pierdut pe acesti oameni - sa ii recastige printr-o schimbare adevarata ( nu de forma) / si sa inceapa sa vorbeasca cu noile generatii care sunt deschise ideilor progresiste si moderne ( dar nu in forma prezentata acum de PSD) - sa inteleaga problema profunda a romanilor din Diaspora si din Vestul tarii cu modul in care PSD a fost condus si a actionat dupa 2016!

Imi amintesc ca in Decembrie 2009 ne aflam intr-o situatie asemanatoare / au urmat cativa ani grei dar necesari / si asa s-a construit anul 2012!", scrie Victor Ponta pe Facebook.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.