Victor Ponta: Nu vreau sa sperii pe nimeni, dar criza economica va trece mai greu decat criza coronavirusului

Fostul premier Victor Ponta a avertizat duminica, intr-o interventie telefonica la Antena 3, ca dupa epidemia de coronavirus va continua o criza economica pentru care Romania este mai putin pregatita decat a fost la Marea Recesiune din 2008.

„Eu sunt de acord cu starea de urgenta. Trebuia introdusa mai de mult. Nu vreau sa sperii pe nimeni, dar criza economica se va termina mai tarziu si mai greu decat criza coronavirusului”, a zis Ponta. El a explicat ca va fi o presiune majora pe bugetul de stat in perioada urmatoare. „Incasari vor fi din ce in ce mai putin, pentru ca nu firmele nu mai au activitati, nu ai TVA de incasat, cheltuielile cu sanatae vor creste. Foarte greu va avea statul bani in perioada urmatoare pentru functionare, salarii, pensii. Trebuie sa ne pregatim, trebuie sa facem o strategie de criza, suntem azi mai prost pregatiti decat eram in 2008”, a declarat Ponta.

