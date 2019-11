Victor Ponta, oferta pentru PNL: CONDIȚIA pentru a intra in sala la votul de investitura a Guvernului

Liderul Pro România, Victor Ponta, a declarat sâmbătă seară la România TV că parlamentarii formațiunii sale NU votează guvernul Ludovic Orban dar că se gândesc să intre în sală să asigure cvorumul de ședință cu condiția ca premierul desemnat, Ludovic Orban (PNL), să-i schimbe pe cei 3 miniștri care au primit aviz negativ după audierile din comisiile parlamentare.

„O sa discutam luni dimineata (daca asiguram cvorumul, n.red), toti parlamentarii Pro Romania. In masura in care dl Orban nu respecta regulile din Parlament, sa schimbe cei 3 ministri respinsi de comisii...Stiti, am avut si eu majoritate cu USL de 70%, a picat un ministru in comisie, l-am schimbat imediat, dl Ciolos a schimbat, dl Orban zice ca la el nu se aplica regulile. Dl Orban are timp pana luni la ora 14.00 sa faca o chestiune de bun simt, sa propuna alti ministri in locul celor picati. Aici nu vorbim de orice ministri, vorbim de Munca, Finante si Dezvoltare Regionala, trei pozitii importante”, a zis Ponta.

