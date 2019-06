Victor Ponta, profeție sumbra pentru Teodorovici: 'Daca vrei sa fii popular și vrei sa iei și voturi, nu te faci ministru de Finanțe'

Liderul Pro România Victor Ponta a vorbit sâmbătă, la România Tv, despre intrarea lui Eugen Teodorovici în lupta din interiorul PSD pentru desemnarea candidatului care va reprezenta partidul la alegerile prezidențiale, lăsând să se înțeleagă că acesta nu are șanse de reușită.

„Ministrul de Finanțe este un om antipatic, nepopular, dar care spune întotdeauna adevărul și are grijă de cămară. Dacă vrei să fii popular și vrei să iei și voturi, nu te faci ministru de Finanțe. Asta e regula în toate țările democratice. În toate țările democratice, ministrul de Finanțe este cel care zice: nu am bani. Eugen spune la toată lumea că are, ceea ce este neadevărat, că n-are”, a comentat Victor Ponta.