Victor Ponta: PSD și PNL s-au ințeles sa-și elimine concurența - USR și Pro Romania

Liderul Pro România a declarat marți seară la Digi24 că în opinia sa PSD și PNL s-au înțeles astfel încât primarii să nu fie aleși în două tururi de scrutin și șefii de Consilii Județene să nu fie aleși indirect, pentru că aceste două sisteme de vot ar fi avantajat partidele mici.

„Am avut o discutie cu Orban in noiembrie, i-am spus 'Daca vrei sa avem doua tururi la primari si sefi de CJ, ca eu imi doresc ca sunt partid mic, vino cu OUG sau cu angajarea raspunderii acum'. Mi-a spus ca nu poate sa faca asta pentru ca are intelegere cu UDMR. Pana la urma, PNL si PSD si-au dat mana sa nu avem doua tururi ca sa isi elimine concurenta, PNL pe USR, PSD pe Pro Romania. Unii baroni PSD vor fi schimbati cu baroni PNL. PSD si PNL s-au inteles, Ar fi castigat si USR si Pro Romania niste primari in doua tururi pe care acum nu-i mai castiga”, a declarat Ponta.