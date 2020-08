Victor Ponta pune paie pe foc in scandalul tabletelor! Critici dure catre Guvern: 'Trimite Vela polițiștii la toți elevii acasa și le fac percheziții'

Liderul PRO România, Victor Ponta, a comentat intenția Guvernului condus de Ludovic Orban de a distribui 250.000 de tablete elevilor. El susține că achiziția tabletelor ridică numeroase semne de întrebare, în special de transparența deciziilor.

„SANATATE- SCOALA (prioritatile romanilor)!

Guvernul Orban PNL s-a 'ocupat foooarrteee' bine de Sanatate: cel mai mic numar de teste, zero masti distribuite gratuit, mai putine paturi la ATI decat in martie, bolnavi lasati acasa si persoane asimptomatice internate cu forta! Dar, de fapt, in aceasta perioada 'smecherii' atasati Guvernului au facut BANI - si vor face in continuare!

Acum urmeaza sa se ocupe de SCOALA - si sa faca ce au facut in Sanatate - adica sa faca un haos generalizat pentru oameni si BANI pentru ei!

Cum si de la cine se achizitioneaza cele 250.000 de tablete? Cu ce pret? Cand? De ce nu primesc copiii care au pe cineva in familie cu un telefon cu internet??? Ce legatura are faptul ca o ruda are telefon cu neprimirea unei tablete pentru scoala??? Poate sa faca cursuri elevul pe telefonul parintelui care e la munca? Cum verifica ei daca are cineva telefon cu internet in casa - trimite Vela politistii la toti elevii acasa si le fac perchezitie?

Ca Orban nu gandeste deloc ca un Prim Ministru stiam deja (e pus acolo cu alte scopuri) / ca a pus la Educatie o ministreasa care e chiar sub nivelul lui educational - stiam si asta/ ca bataia de joc la adresa elevilor, parintilor si profesorilor continua - asta trebuie oprit!!! Cat mai repede”, a precizat pe Facebook fostul premier al României Victor Ponta.

Ludovic Orban a spus luni că aşteaptă să se finalizeze licitaţia pentru distribuirea celor 250.000 de tablete elevilor. Tabletele o să fie cumpărate din fondul de rezervă.