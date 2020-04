Victor Ponta, reacție la sondajul CURS: 'NU criza coronavirusului lovește in PNL, ci propria incompetența, hoție și infatuare'

Liderul Pro România Victor Ponta reacționează după sondajul CURS, susținând că nu criza coronavirusului lovește în PNL, ci propria incompetență, hoție și infatuare.

„NU criza coronavirusului loveste in PNL ( in aceasta perioada peste tot in lume increderea in cei aflati la guvernare a crescut) / propria incompetenta, hotie si infatuare lovesc PNL - si trebuie sa loveasca in continuare!

Pur si simplu oamenii pot sa vada ca Guvernul PNL Orban nu este cu nimic mai bun decat Guvernul PSD Dragnea - ca incompetenta, nepotismul, coruptia, impostura si infatuarea au acum culoare “galbena” si protectie totala de la Presedinte, de la “deontologii” de Dreapta si de la cei care ar trebui sa sanctioneze incalcarea legii!

După DOUĂ luni de epidemie și peste 600 de morți, Ministerul Sănătății RECOLTEAZĂ plasma de la vindecați, pentru a salva bolnvavii de coronavirus