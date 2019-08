Victor Ponta reacționeaza dupa atacurile lui Basescu la adresa lui Mircea Diaconu: 'Acum sunt sigur ca intra in turul al doilea'

Liderul Pro România Victor Ponta reacționează joi, pe Facebook, după atacul lui Traian Băsescu la adresa lui Mircea Diaconu, afirmând că acum este sigur că acesta va intra în turul al doilea de la alegerile prezidențiale.

„Basescu & Co il ataca non stop pe Mircea Diaconu - ( exact cum il atacau pe Sorin Oprescu in 2008 cand a stricat blatul dintre PSD si PDL la Primaria Capitalei) = acum sunt sigur ca Mircea Diaconu intra in turul al doilea!

In fiecare zi un numar impresionant de oameni obisnuiti dar si de votanti si membri PSD imi spun “ce bine ca a aparut Diaconu - acum sigur mergem la vot ca avem cu cine sa votam”! Ca si in 2008 votantii de stanga vor vota dupa mintea si inima lor - NU dupa cum le spun liderii Partidului ! Poate intelege si Doamna Dancila ca are datoria sa fie alaturi de “poporul pesedist” si nu alaturi de Basescu si de Gusa”, scrie Ponta pe Facebook.

Traian Băsescu a declarat, întrebat ce impresie are despre prestația politică a lui Mircea Diaconu de până acum, că acesta putea măcar „să nu fi fost ca un aurolac de prin Cișmigiu” atunci când a făcut anunțul candidaturii la prezidențiale în fața Ateneului Român.

„L-am văzut penibil în fața Ateneului. Dacă tot te-ai dus să îți faci lansarea întâmplătoare în fața Ateneului Român măcar să nu fi fost ca un aurolac de prin Cișmigiu. Așa arăta Mircea Diaconu în fața Ateneului. În fața Ateneului trebuia să se ducă în frac. Exagerez de bună seamă că bătea soarele, dar putea să aibă cămașă, o cravată, că era în fața Ateneului Român, în Panteonul culturii românești. Era transpirat tot, descheiat la cămașă, nici nu știu dacă era foarte curată cămașa, nu mi-a părut suficient de curată pentru Ateneu”, a afirmat Traian Băsescu, miercuri seara, la Realitatea Tv.

Mircea Diaconu a anunțat, duminică în fața Ateneului Român, că va candida independent la prezidențiale. ALDE a decis luni ieșirea de la guvernare și o alianță cu Pro România.

Cele două partide au semnat, miercuri, un protocol pentru susținerea candidatului independent la prezidențiale Mircea Diaconu, numele colaborării ALDE și Pro România fiind „Alianța pentru un Om”.