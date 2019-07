Victor Ponta, reactie dura la incidentele din Parlamentul European: 'Dacian Ciolos a negociat si luptat pentru tara lui - Franta'

Victor Ponta reacţionează la incidentul din Parlamentul European care l-a avut în centru pe Dacian Cioloş. După ce fostul premier a fost primit cu râsete ironice pentru că a denunţat ipocrit practicile pe care chiar el le-a folosit (negocieri de culise, împotriva voinţei cetăţenilor), liderul PLUS este acuzat şi de Victor Ponta că promovează interesele Franţei în loc de interesele României. Liderul Pro România speră ca negocierile din perioada următoare să aducă României un portofoliu important în Comisia Europeană.

"Nu este de ras - este de plans! Dacian Ciolos a negociat si luptat ( ca de obicei ) pentru tara lui - Franta! Problema noastra este cine negocieaza si cine se lupta pentru Romania!

Marea negociere pentru principalele posturi de conducere la nivelul Uniunii Europene a dus la un rezultat trist - nicio persoana nascuta si crescuta in Estul Europei ( sau in oricare dintre cele 13 tari intrate in UE dupa 2004 ) nu a primit nimic!

Acum urmeaza un alt test - desemnarea Comisarului European din partea Romaniei :

1. in 2007 am primit un portofoliu nesemnificativ - am si uitat ca l-am avut pentru ca nimeni nu intelegea ce avea in attibutii

2. In 2009 Nicolas Sarkozy a vrut ca Franta sa aiba 2 comisari - si asa a ajuns Dacian Ciolos la Agricultura ( cu complicitatea lui Traian Basescu - dispus oricand sa faca ceva si cu “licuriciul” european , nu doar cu cel transatlantic) / in mandatul lui Ciolos agricultorii francezi au primit subventii tot de 3 ori mai mai decat cei romani

3. In 2014 , prin negocierea mea cu Hollande si Renzi si avand sprijinul lui Juncker Romania a primit ceva important - Dezvoltare Regionala! Avand-o pe Corina Cretu ( si echipa ei de asistenti romani) am adus in tara inca 10 miliarde de euro / si propunerea pentru viitorul buget este oricum mai mare cu inca 6

4. In 2019 va negocia Klaus Iohannis dar numirea o face Viorica Dancila - sa ne rugam sa obtinem ceva semnificativ pentru Romania ! Ajung insa rugaciunile?

Noi vrem un Comisar ProRomania- sa tina cu Romania!", scrie Victor Ponta pe Facebook.