Victor Ponta, reactie exploziva la dezvaluirile STIRIPESURSE.RO: 'Presiunea pe premierul Dancila si pe ministrul interimar Birchall va creste exponential'

Victor Ponta reacţionează la dezvăluirile STIRIPESURSE.RO despre motivele care au dus la ruptura dintre Tudorel Toader şi PSD, în special refuzul adoptării unor ordonanţe de urgenţă pe justiţie şi avizele negative pe propiectul Fondului Suveran de Dezvoltare şi Investiţii. Fostul premier susţine că s-a intrat în criză de timp pe aceste subiecte, iar premierul Dăncilă şi ministrul interimar al Justiţiei, Ana Birchall, vor fi supuse unor presiuni enorme.

"Radiografia politica a momentului ! Suntem in ceasul al 12 lea si vom decide foarte curand daca mergem ca tara in continuare pe drumul unei oligarhii politico-mafiote - o “teleormanizare” a Romaniei / sau ne reintoarcem in directia unei societati europene democratice si dezvoltate!

Din Ianuarie 2017 un Grup politico-mafiot organizat a confiscat Puterea in Romania ; controland total PSD, Parlamentul, Guvernul si punand o presiune uriasa asupra altor institutii publice care ar trebui sa fie independente : Curtea Constitutionala , Autoritatea de Supraveghere Financiara , Consiliul Superior al Magistraturii, Ministerul Public, Televiziunea Romana si Radioul Public, Curtea de Conturi , Banca Nationala sau Consiliul Concurentei)!

Din Ianuarie 2017 si pana azi acest grup a folosit Puterea astfel obtinuta ilegitim pentru doua obiective majore :

1. Controlul Sistemului de Justitie pentru a scapa de raspunderea penala in dosarele in care deja au fost condamnati sau in cele aflate in faza de urmarire penala

2. Scoaterea de sub controlul public si privatizarea frauduloasa a companiilor detinute inca de Statul Roman ( prin metoda “Teldrum” - trecerea actiunilor de la Stat la actionari anonimi sau interpusi, denumita in mod mincinos FONDUL SUVERAN DE INVESTITII ) - cu o valoarea reala de peste 25 de miliarde de euro, chiar daca in proiectul de Hotarare de Guvern toate aceste companii sunt la valoarea de inventar de 2 miliarde , trecerea acestora in mainile Grupului Politico - Mafiot inseamna controlul economic si financiar al Romaniei pentru deceniile care urmeaza / mass media si voturile vor fi cumparate, partenerii europeni si americani ignorati sau sfidati, investitiile private blocate , coruptia institutionala va ramane fara sanctiuni si Romania va fi doar o oligarhie mafiota

Cei care s-au opus unuia sau ambelor obiective fundamentale ale Grupului Politico-Mafiot au fost eliminati brutal ( Sorin Grindeanu, Mihai Tudose si , recent, Tudorel Toader) ; sau au fost corupti si controlati cu recompense politice ( Eugen Teodorovici, baroni locali lacomi plus personaje politice noi ambitioase dar total incapabile si incompetente - gata sa semneze orice decizie a liderilor Grupului in schimbul unor functii efemere si lipsite oricum de autoritate).

Unde ne aflam azi :

1. Obiectivul privind exonerarea de raspunderea penala pentru dosarele deja finalizate dar si pentru cele aflate in lucru sau cele viitoare este in ultima faza : intrarea in vigoare a Legii votate de Camera Deputatilor privind Codurile Penale si nominalizarea unor persoane controlate de Grupul Mafiot in functiile de Presedinte al Inaltei Curti de Casatie si Justitie, de Procuror General si de Procuror Sef al DNA / Premierul Viorica Dancila a reusit prin pozitia fostului Ministru Tudorel Toader sa scape de implicarea in acest prim obiectiv si sa-l paseze catre Parlament

2. Fondul Suveran de Investitii ( adica scoterea Hidroelectrica, Romgaz, Aeroportul Otopeni, Portul Constanta, Societatea Nationala a Sarii si a celorlalte companii de stat de sub controlul public si fraudarea lor de catre personaje numite si controlate de catre Grupul Politico - Mafiot) este acum prioritar / si presiunea pe Premierul Dancila si pe Ministrul Interimar Birchall va creste exponential! Pot cele doua doamne sa reziste cum au rezistat la Ordonantele privind Justitia ( amandoua fiind constiente de rezultatul catastrofal pentru Romania si consecintele legale pe termen lung - amandoua promovate politic de catre Grupul Mafiot dar fara a face vreodata parte din acesta si fara alte elemente de santaj decat functia guvernamentala)? O sa vedem in perioada imediat urmatoare! Sper sincer sa reziste in aceasta batalie evident inegala si sa se gandeasca la viitorul personal dar si al tarii!", scrie Victor Ponta pe Facebook, susţinând că formaţiunea sa, ProRomânia, poate lupta cel mai bine cu actuala putere politică.