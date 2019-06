Victor Ponta renunta la mandatul de europarlamentar

Victor Ponta 5 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Fostul prim-ministru Victor Ponta a notificat oficial Autoritatea Electorala Permanenta cu privire la faptul ca renunta la mandatul de europarlamentar castigat pe 26 mai. Victor Ponta VS Dacian Ciolos, replici DURE in direct la TV Liderul Pro Romania a ocupat prima pozitie a partidului pe lista pentru Parlamentul European. Formatiunea a obtinut doua mandate de europarlamentar. In locul lui Ponta, in Parlamentul European va merge Mihai Tudose, aflat pe locul 3 pe lista. Pe locul 2 s-a aflat Corina Cretu Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. renunta parlamentul europe ...