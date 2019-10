Victor Ponta ridica intrebarea de 1000 de puncte, dupa trecerea moțiunii: Nu ma aștept sa ințeleaga Vio și Fifi

Liderul Pro România, Victor Ponta, susține că întrebarea reală, după trecerea moțiunii de cenzură nu este cine va fi premierul ci mai degrabă cine va face bugetul pentru 2020, asta pentru că situația economică este catastrofală.

”Toata lumea vorbeste despre cine vine Prim Ministru dupa motiunea de cenzura - cine ajunge la guvernare - cum se schimba situatia la Alegerile Prezidentiale .... Si eu sunt singurul care intreb mereu si vreau sa aflu doar un singur lucru : CINE FACE BUGETUL PENTRU 2020 , CU CE BANI SI DE UNDE ?

Nu ma astept sa inteleaga Vio si Fifi ce inseamna buget, deficit - complicat , prea multi neuroni necesari... Orlando intelege dar il doare fix in cot ca el pleaca si platesc altii ! Faptul ca nu vad la PNL ( cu exceptia lui Catu) si la USR ( chiar fara exceptii) nicio preocupare este fff grav . Asa ca trebuie sa facem noi ProRomania munca celorlalti.

Pare tehnic - dar de Bugetul din 2020 depinde viata noastra a tuturor : ce taxe si impozite o sa platim, cati bani o sa fie ( daca o sa fie) pentru salarii, pensii , educatie , sanatate .... Si, cel mai important, cati bani o sa imprumutam - bani pe care ii lasam datorie pentru copiii nostri !

Deficitul ( diferenta intre cati bani incaseaza Guvernul si cati bani cheltuie ) se acopera prin imprumuturi - la aceste imprumuturi platim dobanzi din ce in ce mai mari ( dublu fata de Ungaria, Bulgaria sau Grecia) , pentru ca se stie ca Romania are nevoie de bani si accepta orice dobanda! Si asa bulgarele de zapada se face din ce in ce mai mare - pana ne striveste din nou ca in 2010 !

Sa mai explic inca o data de ce sunt asa ingrijorat ! Si explicatia este mai usoara daca fac o comparatie cu anul 2015 ( in care ma aflam la Guvern ) :

1. In 2015 pe intreg anul ( 12 luni) deficitul bugetar a fost de 10 miliarde de lei - acum doar pe 8 luni este deja 22 de miliarde ( pe tot anul vor fi cel putin 30) ! Vedeti diferenta ?

2. In 2015 Guvernul a imprumutat pentru tot anul 10 miliarde de lei ca sa acopere deficitul - in 2019 Guvernul plateste peste 10 miliarde de lei doar ca dobanzi la imprumuturi !

3. In 2015 deficitul a fost in scadere fata de 2014 cu un miliard de lei / in 2019 este in crestere fata de 2018 cu 5 miliarde ! Intelegeti care este directia?

4. In 2015 pe intreg anul deficitul a reprezentat 1,5% din PIB ( Produsul Intern Brut) - in 2019 doar in 8 luni este de 2,1% din PIB ( pe intreg anul va fi peste 3,5% ) - in conditiile in care din 2015 pana in 2019 PIB ul a tot crescut prin munca noastra a tuturor

Concluzia :

Pentru anul 2020 adaugati la aceasta gaura din 2019 ( care va fi de peste 30 miliarde ron la sfarsitul anului) inca 20 miliarde din prevederile noii legi a pensiilor , 5 la cheltuielile din cresterea Legii salarizarii si preturile la energie , 5 la Aparare ( pentru ca s-a amanat pe anul viitor contractul de corvete) si ajungeti la 60 miliarde de ron = 14 miliarde de Euro pe care nu ii avem in Bugetul din 2020 si trebuie sa ii imprumutam ; de la niste banci care stiu ca suntem disperati dupa bani si ne pot cere orice dobanda !

Asa arata datele pentru Bugetul pe 2020 - nu va mai spun cum arata pe 2021 pentru ca veti emigra toti!”, scrie Victor Ponta.

Suntem deja intr-o prapastie uriaasa . Votam Motiunea de cenzura joi ca sa scapam de cei vinovati pentru acest dezastru national - insa daca nu punem in loc pe cineva care sa stie si sa vrea sa inceapa sa ne scoata din prapastie .... vom ramane mult timp acolo!