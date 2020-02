Victor Ponta s-a autopropus premier la consultarile de la Palatul Cotroceni: 'NU cred ca ne va face supriza asta'

Președintele PRO România, Victor Ponta, s-a autopropus pentru funcția de premier, miercuri, la consultările de la Palatul Cotroceni. „Nu cred că ne va face supriza asta, dl. Iohannis” a adăugat liderul PRO România.

„Am propus un guvern de profesionisti care să se ocupe de probleme României. Ultima dată l-am propus pe Remus Pricopie, care avea susținerea a două partide. În condițiile în care cei de la PSD s-au răzgândit puțin și după deciziile CCR, i-am spus dl. președinte că un candidat capabil să facă un guvern, o majoritate, sunt eu, să fac un guvern pentru a 5 oară. NU cred că ne va face supriza asta”, a spus Victor Ponta, după consultările de la Palatul Cotroceni..

Victor Ponta a adăugat că propunerea a venit din partea colegilor PRO România.

„M-au propus colegii mei. Am văzut că a propus PLUS, care nu are niciun parlamentar, noi suntem de 25 de ori mai mari decât PLUS. Eu am făcut de 4 ori majoritate în Parlament, nu sunt genul care să mă dau înapoi. Nu înseamnă că mă duc acasă și aștept să mă sune domnul Iohannis”, a mai spus Ponta.