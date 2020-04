Victor Ponta s-a DEZLANȚUIT din cauza acuzațiilor aduse de Florin Cițu: Prostul, pana nu e fudul, parca nu e prost destul

Liderul PRO România, Victor Ponta, s-a dezlănțuit după ce ministrul Florin Cîțu a anunțat că site-ul destinat salvării afacerilor IMM a fost atacat.

"Mă demasc. Eu cu domnul Tăriceanu am stat să îi sabotăm site-ul. Prostul, până nu e fudul, parcă nu e prost destul. Când am fost premier, am făcut o platformă pentru IMM-uri. Au fost probleme, am suspendat-o și i-am dat iar drumu. Dar nu mi-a trecut pri cap să mint așa. Domnul Cîțu intră într-o logică prin care orice fac își găsesc un dușman imaginar. Domnul Cîțu își imaginează acum că eu și domnul Tăriceanu am stat toată noaptea și i-am sabotat platforma. Incompetența și prostia ucid", a declarat Ponta.