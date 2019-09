Victor Ponta s-a DEZLANȚUIT la adresa lui Mihai Fifor: 'Țuțar de meserie, spune o minciuna de doi bani'

Secretarul general al PSD, Mihai Fifor, a declarat, vineri, că întâlnirea premierului Viorica Dăncilă cu vicepreşedintele american Mike Pence era programată. "(...) să nu ne imaginăm că prim-ministrul României se gândeşte într-o dimineaţă să se urce în avion şi să plece în Statele Unite şi să bată pe la uşile birourilor unor oficiali. Sigur că a fost o întâlnire programată", a spus Fifor, menţionând că faptul că aceasta nu a mai avut loc "este o chestiune legată de procedurile din Congres". Liderul PRO România, Victor Ponta, îl acuză pe Fifor că e un țuțăr.

"Exista in viata situatii penibile ( cum este aceea in care te urci in avionul de America fara sa ai nicio confirmare a unei intalniri cu cineva important - ajungi acolo si chiar nu te primeste nimeni) / orice consilier iti recomanda in asemenea cazuri sa taci din gura cateva zile si sa speri ca apar alte subiecte care sa te scoata din .....

Dar poti sa te afunzi si mai tare in penibil / si atunci il pui pe un colaborator ( “tutar” de meserie) ridicol sa spuna o minciuna de doi bani - si iar le aduci aminte tuturor cum te-ai facut de ras ; si cum nu te duce mintea sa taci din gura pe subiect!

PNL, USR - dormiti linistiti / Viorica si Fifor lucreaza pentru voi!", scrie Victor Ponta pe Facebook.