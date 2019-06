Victor Ponta s-a SPERIAT de cifrele BNR și anunța PRIORITATE ZERO in Romania

Victor Ponta atacă Guvernele Dăncilă și Cioloș, după ce datoria externă a României a explodat. Datoria externă totală a României a crescut cu 397 milioane euro în primele trei luni, la 99,814 miliarde euro, potrivit datelor publicate de Banca Naţională a României (BNR).

"Degeaba am muncit in 2013-2015 si am redus datoria tarii - Guvernul Ciolos si Guvernele “Dragnea” au luat-o inapoi pe tobogan/ si Romania se prabuseste din cauza lor!

Aceasta este acum prioritatea Romaniei / sa oprim indatorarea Romaniei pentru generatiile urmatoare / sa relansam productia interna si sa nu consumam pe datorie produse din alte tari din acest motiv ne trebuie un Guvern mai bun!

ProRomania promoveaza profesionistii in guvernarea tarii! Avem solutii si persoane competente! Tinem cu Romania!", scrie Victor Ponta pe Facebook.