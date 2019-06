Victor Ponta, sageți catre Barna: 'Nu se poate sa stai cu mine la masa, sa bei o cafea, sa discutam lucruri concrete si, dupa, sa zici - m-au certat colegii'

Liderul Pro România Victor Ponta a declarat la Digi24 că votul din 26 mai a creat o obligaţie şi o mare aşteptare din partea oamenilor: o alternativă la guvernare. "Nu se poate să stai cu mine la masă, să bei o cafea, să discutăm lucruri concrete şi după, să zici - m-au certat colegii şi nu mai putem sta de vorbă", a spus Victor Ponta, aluzie la fotografia în care el şi liderul USR Dan Barna au fost surprinşi la Bruxelles la o cafea.

"A fost faimoasa întâlnire cu Dan Barna, a existat o primă discuţie, la Bruxelles, extrem de bună, de civilizată, am discutat serios şi concret ce facem în Parlamentul European, parlamentul României, ce facem cu voturile, la trei zile dupa, a avut probabil o presiune din partid, s-a întors, ne-a făcut în toate felurile, şi am zis că nu are rost să ne vedem în privat să fim prietenoşi, şi după.... e stilul Băsescu. Şi atunci am anunţat că noi mergem şi votăm moţiunea, însă nu participăm la celelalte discuţii, care, de fapt nu au fost, au fost pe textul moţiunii, discuţia adevărată era ce facem a doua zi.

Ar trebui construită o alternativă, de fapt asta reproşez, ai un vot important – 9 milioane de oameni, ai o obligaţie, construieşte o alternativă. Nu se poate să stai cu mine la masă, să bei cafea, să discutăm lucruri concrete, si după să zici m-au certat colegii nu mai putem sta de vorbă", a declarat Victor Ponta.

El a subliniat că doar prin dialog se poate construi o alternativă.

Totodată, el a spus că ce scrie în pactul propus de Klaus Iohannis este corect, astfel că se va duce joi şi îl va semna: "Nu sunt prieten cu Iohannis, dar ce scrie în pact e corect".

"Dacă nu construieşti o alternativă, degeaba eşti contra, aici trebuie să lucreze oamenii politici români. Se poate întâmpla până la toamnă, doar prin dialog. Mulţi m-au certat: votezi cu PNL, cu USR moţiunea, eu sunt convins că acest guvern nu e bun şi vreau alt guvern. Mă duc şi votez moţiunea fără să îmi spună PNL, USR. Singura soluţie dacă s-ar schimba acest guvern ar fi ca cel care e singurul arbitru, Iohannis, să cheme pe toată lumea şi să spună: problemele României până la următoarele alegeri sunt problema bugetară, nu luăm banii europeni.... care sunteţi în stare să vă ocupaţi?", a explicat liderul Pro România.