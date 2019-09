Victor Ponta saluta decizia Danei Girbovan de a ramane in magistratura: 'Nu o sa inteleg niciodata de ce s-a lasat pacalita'

Victor Ponta consideră că rămânerea judecătoarei Dana Gîrbovan în magistratură reprezintă un câştig pentru Justiţie. Liderul Pro România este de părere că numirea în funcţia de ministru în Cabinerul Dăncilă ar fi dus la compromiterea judecătoarei.

"Fara sa o cunosc personal am o impresie foarte buna despre competenta profesionala si moralitatea doamnei judecator Garbovan - faptul ca ramane magistrat este un castig pentru Justitie. Sunt sigur ca daca ar fi ajuns alaturi de Viorica Dancila si actualul Guvern s-ar fi compromis definitiv si irevocabil!

In viata platesti un pret foarte mare cand te “incurci” cu oameni neseriosi, mincinosi, fara nici calitate profesionala sau morala ( stiu din propria experienta) . Nu o sa inteleg niciodata de ce s-a lasat pacalita Dana Garbovan sa intre intr-un proiect total gresit alaturi de personaje nefrecventabile /

Pentru omul si judecatorul Dana Garbovan faptul ca nu a ajuns in subordinea si in “Echipa” Vioricai Dancila reprezinta de fapt o mare sansa ! Succes in magistratura", scrie Ponta pe Facebook.

Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a aprobat, în ședinţa de marți, 3 septembrie, cererea de renunțare la demisia din magistratură a Danei Gîrbovan. Decizia a fost luată cu 8 voturi pentru şi un vot împotrivă.

Președintele Klaus Iohannis a anunțat, miercuri, că respinge integral remanierea propusă de premierul Viorica Dăncilă, precizând că propunerile pe care le-a primit sunt inacceptabile.

Dana Gîrbovan este judecător la Curtea de Apel Cluj şi preşedinte al Uniunii Naţionale a Judecătorilor din România.