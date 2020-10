Victor Ponta sare in ajutorul lui Nicolae Banicioiu: 'M-am inșelat! Credeam ca nu se mai dezgroapa dosare vechi in campaniile electorale'

Fostul premier al României și lider al Pro România, Victor Ponta, susține că acuzațiile care i se aduc lui Nicolae Bănicioiu, de luare de mită și trafic de influență, sunt realizate de oameni prinși cu „mâța în sac”.

„Eu am fost acuzat in 2015 si , dupa 4 ani , am fost achitat de Inalta Curte de Casatie si Justitie/ cred in nevinovatia lui Nicu Banicioiu - cred ca denuntatorii prinsi “cu mata in sac” care isi aduc aminte in 2020 sa acuze fapte din 2012 sunt niste oameni necredibili / cred ca marea vina a lui Banicioiu este ca s-a luptat pentru PRO Romania si nu a vrut sa plece la PSD ca altii !

Credeam ca nu se mai “dezgroapa” dosare vechi in campaniile electorale / m-am inselat!

Eu am trecut prin exercitiul acuzatiilor neadevarate - stiu cat a suferit familia mea si cei apropiati / imi pare rau ca Nicu trece prin aceasta experienta traumatizanta ! Dar sunt sigur ca va arata adevarul - si aceasta perioada il va face mult mai puternic!

Proiectul PRO Romania este necesar Romaniei - si va merge mai departe - ci orice pret!”, a precizat Victor Ponta pe pagina sa de Facebook.

Procurorul general al Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a înaintat Camerei Deputaților cererea DNA de ridicare a imunității pentru Nicolae Bănicioiu, fost ministru din perioada 2012-2014, acuzat de luare de mită și trafic de influență pe lângă ministrul Sănătății din acea perioadă.

Potrivit unor surse parlamentare, Camera Deputaţilor va supune la vot în perioada următoare cererea DNA, fără se tergiverseze sau să se opună. Astfel, procurorii DNA vor putea desfăşura în continuare urmărirea penală în acest dosar.

Procurorii fac o investigație care vizează suspiciuni de corupție în contextul comercializării de bunuri de uz medical către spitalele publice din București și județul Ilfov, aflate în subordinea Ministerului Sănătății.

Procurorul șef al Direcției Naționale Anticorupție a transmis procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție referatul cauzei, pentru a fi sesizată Camera Deputaților pentru formularea cererii de efectuare a urmăririi penale față de o persoană, deputat în Parlamentul României, la data faptelor având funcția de ministru, pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic de influență și luare de mită în formă continuată.

Potrivit DNA, în perioada 21 decembrie 2012 – 5 martie 2014, în calitate de ministru, Bănicioiu ar fi acceptat promisiunea a doi oameni de afaceri și ar fi primit direct, de la unul dintre aceștia, suma totală de 1.292.122 lei, lăsând să se creadă că are influență asupra ministrului Sănătății și a funcționarilor publici din cadrul acestei instituții și că îi va determina să îndeplinească sau să nu îndeplinească acte ce intrau în îndatoririle lor de serviciu.

Este vorba de numirea în funcția de manager/menținerea în funcția de manager a unor persoane la conducerea spitalelor publice aflate în subordinea Ministerului Sănătății, spitale cu care firmele controlate de cei doi oameni de afaceri aveau contracte încheiate sau desfășurau proceduri de achiziții publice, precum și de alocarea de sume de bani spitalelor publice aflate în subordinea Ministerului Sănătății, cu care firmele celor doi oameni de afaceri aveau contracte în derulare.

„Ulterior, aceeași persoană (N. Bănicioiu – n.r.) ar fi primit de la aceiași oameni de afaceri, prin intermediul unui complice, suspect în cauză, suma totală de 2.612.389 lei în legătură cu exercitarea atribuțiilor de ministru, funcție deținută în perioada 05.03.2014-17.11.2015”, arată DNA.

Cererii transmise de DNA către PÎCCJ i-au fost atașate referatul întocmit de procurorii DNA, precum și un număr de 182 de volume în format electronic, dintre care 40 volume în format letric.