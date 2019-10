Victor Ponta, SHOW TOTAL in Parlament: Apostolul Mihai va va jura ca doamna Dancila e o ruda din Viedele a lui Iisus

Liderul PRO România , Victor Ponta, atacuri explozive la premierul Viorica Dăncilă.

"Vorbim despre un guvern care nu mai există și orice ar face azi mâine își încetează activutateav. Eu zic să o încetăm de zi, boală lungă, moarte sigură. Pentru faptul că în noiembrie 2016 nu am rămas la guvernare nu am pierdut alegerile. Astăzi mai stați o lună la guvernare ca să pierdeți următoarele zece runde de alegeri.

Doamna Dăncilă mi-a spus că în septembrie vine în Parlament cu un Guvern nou. Am uitat să întreb în ce an, că mereu cu doamna Dăncilă e problemă cu cifrele. O să ajungem ca în 2009 când nu am avut guvern și apoi s-au tăia

Nu am auzit niciodată ca un prim- ministru să sune 100 de parlamentari să le spună că vor fi minișitri. Mâine va trebui să facă o minune, ca în Biblie cu peștii și pâinile. Apostolul Mihai vă va jura că doamna Dăncilă e o rudă din Viedele a lui Iisus și poate face o minune",a spus Ponta.