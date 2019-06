Victor Ponta stie cum poate fi demis Guvernul Dancila. Conditia pentru ca motiunea de cenzura sa treaca: 'Chiar stiu ce gandeste fiecare dintre liderii PSD'

Vestea că PSD va organiza un Congres pe data de 29 iunie este, în opinia lui Victor Ponta, una bună pentru opoziţie. Fostul premier consideră că PSD a greşit cu această mutare politică, oferind adversarilor şansa de a negocia altfel moţiunea de cenzură. Singura condiţie ca Guvernul Dăncilă să fie demis este ca moţiunea de cenzură să fie votată după Congresul PSD.

"PSD a decis sa isi organizeze Congresul pe 29 Iunie! Acum motiunea de cenzura are sanse diferite decat in urma cu 24 de ore - chiar putem sa avem in curand un Guvern mai bun!

Pentru PSD este o decizie gresita - dar pentru ProRomania si toti cei care dorim sa reformam si sa salvam social democratia din Romania este fff bine!

Pentru mine sunt importante politicile si electoratul progresist, de stanga, modern si european (PSD, ca si PNL, este anchilozat de clientelism, lacomie si frica de schimbare)!

Vrea insa cineva cu adevarat sa treaca motiunea de cenzura? Atunci haideti sa facem calendarul in asa fel incat sa o votam imediat dupa 29 iunie! Si atunci sigur trece! Oricine grabeste motiunea inainte de Congres inseamna ca joaca fals - si isi doreste de fapt sa nu aiba succes!

Chiar stiu ce gandeste fiecare dintre liderii si parlamentarii PSD - stiu ca nu vor vota motiunea inainte de Congres! Si mai stiu ca toti cei nemultumiti sau dezamagiti de rezultatul Congresului vor fi dispusi dupa!

Cred ca momentul depunerii motiunii va fi ca un test cu turnesol! Si oamenii o sa vada cine doreste cu adevarat sa schimbe Guvernul si cine doar mimeaza!", scrie Victor Ponta pe Facebook.