Victor Ponta suna alarma in Pro Romania: mesaj de ultima ora inainte de alegeri - VIDEO

Liderul Pro România, Victor Ponta, a transmis sâmbătă seară, pe pagina sa de Facebook, un mesaj video pentru partid, în care atrage atenția 'armatei' din teritoriu să fie cu ochii în patru la consemnarea voturilor în procesele verbale din secțiile de vot și să nu se bucure până luni dimineață.

„Pentru cei 18.600 de reprezentanti ai nostri din sectiile de vot, voi sunteti armata de duminica, adevarata armata care sunteti in prima linie. Duminica va rog pe toti sa fiti atenti, sa nu fiti multumiti, sa nu fiti relaxati, pana in secunda in care s-au umarat voturile, s-a semnat procesul verbal și s-a trimis. Toate munca celorlalti depinde de voi”, a transmis Ponta.

„Sunt absolut convins ca ne vom bucura foarte mult. Dar nu vreau să ne bucuram duminica seara, vreau sa ne bucuram luni dimineata”, a mai spus Ponta, care le-a multumit celor din partid pentru lupta cu PSD si PNL din campanie și s-a declarat convins că Pro România va avea succes in alegeri.