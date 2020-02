Victor Ponta trage un semnal de alarma: bufonul Orban este acum la fel ca Dragnea!

Liderul Pro România, Victor Ponta, susține că premierul Ludovic Orban nu înțelege jocul democratic și de aceea critică deciziile Curții Constituținoale, atunci când acestea nu-i sunt favorabile. Ponta îl compară pe Orban cu Liviu Dragnea și susține că cei doi au moduri similare de acțiune.

”Aceasta este una dintre problemele principale ale Romaniei- suntem condusi de oameni care NU accepta ca regulile sa se aplice si pentru ei / care traiesc mereu cu dubla masura : daca le da lor dreptate CCR e corect , daca nu le da dreptate CCR e vanduta Pesedistilor !

PSD a gresit cand a pus prosti, pile si corupti in functii - PNL are voie sa faca la fel / PSD a gresit cand reclamau la Uniunea European tot ce face Guvernul PNL - dar cand PNL facea la fel e bine / PSD nu are voie sa conteste la CCR nimic - dar PNL si Presedintele Iohannis fac bine sa conteste tot la CCR / daca procurorii il acuza pe Ponta de ceva e foarte bine - daca judecatorii il achita au gresit / daca Dancila spune prostii trebuie facuta de ras - daca Orban spune prostii si mai mari e ok / daca PSD baga coplata este un atac la adresa populatiei - daca PNL ia banii de la Spitalele publice si ii da Spitalului Privat unde lucreaza Ministrul PNL al Sanatatii este bine .... mai pot sa va dau o mie de exemple !