Victor Ponta URECHEAZA PNL dupa BALBELE privind dublarea alocațiilor copiilor: Trebuie sa existe o linie roșie a demagogiei!

Liderul PRO România, Victor Ponta, critică PNL pentru bâlbele privind dublarea alocațiilor copiilor. Ponta susține că toate guvernele, indiferent de culoare, au găsit bani pentru creșterea alocațiilor și spune că în politica românească se apreciează mai mult nesimțirea, tupeul, sfidarea, capacitatea de a spune ieri invers decât azi și total diferit decât mâine.

"Trebuie sa reamintim oamenilor mereu adevarul - altfel il vor uita inecati de minciuna pe care o aud zi de zi = INTOTDEAUNA legile de majorare a alocatiilor pentru copii au fost aplicate ( indiferent de cine le-a initiat si de cine era la guvernare) ! La fel trebuie sa fie si in 2020.

1. In Mai 2015 parlamentarii PNL au propus dublarea alocatiilor/ s-a votat in unanimitate in Camera Deputatilor / Presedintele Iohannis a promulgat imediat legea si Guvernul “Ponta” a alocat banii necesari incepand cu 1 Iunie ( chiar daca nu erau prevazuti in Buget) !

2. Inainte de adoptarea Bugetului pe 2019 , tot la propunerea PNL, am votat toti parlamentarii ProRomania ( USR, UDMR, Minoritati) pentru marirea alocatiilor / spre rusinea lor parlamentarii PSD au votat contra dar au pierdut la vot / Presedintele Iohannis a promulgat legea imediat/ desi nu erau prevazuti in Buget s-au alocat banii necesari

3. Inainte de adoptarea Bugetului pe 2020 , tot pe baza unei propuneri a PNL, am votat toti parlamentarii ProRomania ( de data aceasta alaturi de PSD , UDMR si cativa de la USR si Minoritati) marirea alocatiilor/ spre rusinea lor cei de la PNL nu au votat ( dar au pierdut la vot) / acum Presedintele Iohannis intarzie sa promulge legea si Guvernul “Orban” refuza sa aloce banii!

Ma bucur ca raman consecvent cu mine insumi si ca nu am spus niciodata ca exista bani de rachete, camioane, deplasari externe, prime si pensii uriase dar nu exista bani pentru copii! Ca in orice familie din aceasta tara si aceasta lume nu spui copiilor ca nu ai bani pentru ei in timp ce arunci cu milioane pe tot felul de alte lucruri de lux sau inutile!

Stiu ca in politica romaneasca se aprecieaza mai mult nesimtirea, tupeul, sfidarea, capacitatea de a spune ieri invers decat azi si total diferit decat maine ( PNL recruteaza fara scrupule oameni care au fost alaturi de Dragnea, pe care ii numeau “traseisti” si anuntau ca ii scot in afara legii / iar PSD se lauda cu achizitia unora pe care ii numeau “tradatori” si care au sprijinit vocal si au votat Guvernul “Orban”).

Dar cand vine vorba despre alocatiile copiilor trebuie sa existe o “linie rosie” a demagogiei si ipocriziei / iar daca cineva calca acea linie rosie sa fie sanctionat drastic la vot! Dvs ce credeti?", a scris Ponta pe Facebook.