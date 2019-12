Victor Ponta vine cu dezvaluiri din Parlament: PNL o sa fie noul PSD. Este o ințelegere pe care Ludovic Orban a știut-o de la inceput

Liderul Pro Romania, Victor Ponta, a declarat luni in Parlament ca liberalii au stiut tot timpul ca nu se va ajunge la alegerea primarilor in doua tururi de scrutin si nici la alegerea indirecta a sefilor de Consilii Judetene, dar au sustinut ideea doar pentru ca dadea bine in opozitie. In realitate, sustine Ponta, PNL are tot interesul sa ramana actualul sistem de vot. „PNL-ul o sa fie noul PSD”,a profetit liderul Pro Romania.

Intrebat luni la Parlament ce se intampla dupa ce comisia pentru legile electorale a fost sesizata cu toate proiectele de lege din Parlament care au legatura cu alegerile, Victor Ponta a raspuns:

„Adica nu se face. Eu am spus de saptamana trecuta, ca desi suntem in opozitie, noi, Pro Romania, si nu sustinem Guvernul, am acceptat sa ma vad cu premierul Ludovic Orban. Si i-am spus un lucru pe care cred ca si dl Orban il stie, chiar daca se face ca nu-l stie, si anume ca in Parlament nu o sa treaca legile, nici cu primarii in doua tururi, nici cu sefii de CJ, pentru ca PSD, UDMR și minoritatile au o majoritate. S-a vazut si azi. Si chiar daca nu crezi, vezi. Realitatea este ca nici dl Orban nu-si doreste. Daca-si doreau, isi angajau raspunderea sau dadea OUG. I-am anuntat ca desi suntem in opozitie, nu am fi votat o motiune de cenzura daca faceau si cu sefii de CJ. Dar nu de frica motiunii nu a facut dl Orban, ci pentru ca PNL-ul o sa fie acum noul PSD. Ei au Ministerul Dezvoltarii Regionale, ei au prefectii, ei au sefii de institutii, o multime de primari o sa faca, cum a facut si orimarul de la Turda, a trecut cu tot, cu deputat, consilier, la PNL si atunci PNL nu vrea sa-si creeze o problema pe partea dreapta cu USR. Si pentru PSD e avantajos ca ne e mai greu noua celor din Pro Romania sa ne batem cu primarii in functie. Este o intelegere intre PNL si PSD pe care Ludovic Orban a stiut-o de la inceput”.

El a spus ca se mai poate schimba ceva doar daca Guvernul isi angajeaza raspunderea in Parlament sau da OUG, lucru care nu se va intampla.

„Decizie pe care nu o vom avea. Asa ca, una zici in opozitie, si alta, exact invers, faci la guvernare. Acelasi film l-am vazut in 2016, cand Ciolos spunea ca trebuie doua tururi, dar nu a dat OUG si a ramas intr-un singur tur”, a indicat liderul Pro Romania.

