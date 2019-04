Victor Slav, fotografie de colectie alaturi de fetita lui: "Iti seamana perfect"

Victor Slav si Sofia Natalia google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Victor Slav a postat o fotografie in care o tine in brate pe micuta Sofia Natalia, fetita lui si a Biancai Dragusanu. Bineinteles, imediat s-a declansat o sarabanda de pareri. Totul a plecat de la intrebarea ”Cu cine seamana fetita, cu Victor sau cu Bianca?” Micuta Sofia Natalia este o frumusete. Si nu putea fi alstfel, avand in vedere ce parinti frumosi are. Chiar daca nu mai sunt impreuna, Victor si Bianca se intalnesc, din cand in cand, totul spre binele fetitei lor care simte nevoia sa il vada si pe tati, la diferite intervale de timp. Cei care au vazut fotografia au fost de parere ca fetita seamana mai mult cu… Victor, insa, din acest punct de vedere, totul este in ...