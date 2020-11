Victoria naționalei U21 - Cui i-a dedicat Adi Mutu succesul

Selecţionerul Adrian Mutu i-a dedicat mamei sale calificarea naţionalei de tineret la turneul final al Campionatul European din 2021.

"Am stat bine cu tensiunea, mai ales că ei (n.r. - danezii) aveau o pasivitate ieşită din comun şi atunci m-am liniştit. Pentru că nu avea rost să riscăm. Îi aşteptam pe ei să iasă ca să putem să-i deschidem, că se puseseră pe două linii. Important era obiectivul principal, calificarea, mă bucur. Înainte de toate aş vrea să dedic această victorie familiei mele, dar în special mamei, astăzi este ziua ei de naştere. Această calificare este un lucru important pentru mine, ca antrenor, pentru această generaţie de băieţi extraordinari. Sunt nişte fotbalişti de excepţie şi pe viitor o să vedeţi ei vor forma naţionala mare. E importantă pentru România, am reuşit acest lucru, trebuie să-i mulţumim şi lui Mirel Rădoi, pentru că şi el a adus zece puncte în această calificare. Când se termină totul cu bine, toată lumea este fericită. Ne-a ajutat şi Bosnia, dar arbitrul nu ne-a ajutat, era păcat să fi pierdut o calificare cu două penaltiuri inventate, şi-n Ucraina, şi-n această seară. Era păcat. Dar până la urmă, cu ajutorul lui Dumnezeu, s-a făcut dreptate. Eu cred că în afară de rezultat şi de obiectiv, în seara asta băieţii au arătat că joacă fotbal, am dominat Danemarca de la cap la coadă, cred că au ajuns de trei ori la poartă. I-am surprins prin aşezarea atacanţilor în lateral, care au jucat închis. Băieţii au alergat, s-au mişcat foarte bine tactic şi pentru asta eu sunt şi mai bucuros. Mai sunt 11-12 băieţi care au făcut parte din această campanie şi e şi meritul lor. E puţin cam nasol, vă daţi seama ce era aici cu stadionul plin după această calificare. Le promitem că la Euro vom încerca să-i reprezentăm cu mândrie şi cu onoare. E trist (n.r. - fără spectatori), trecem toţi printr-o perioadă dificilă, important că putem să le oferim suporterilor români şi României câte o bucurie", a declarat Mutu, la ProX.

România s-a calificat a doua oară consecutiv la turneul final al Campionatului European de tineret, după ce a remizat, marţi, la Ploieşti, scor 1-1 (0-0), cu Danemarca, în ultimul meci al grupei a opta a preliminariilor. Turneul final se va desfăşura în Ungaria şi Slovenia, în 2021.

Tricolorii au fost conduşi cu 1-0, după un penalti uşor acordat de arbitru şi au avut superioritate numerică din minutul 58, după un cartonaş roşu, de asemenea uşor acordat.

România trebuia să câştige pentru a fi sigură de calificare, dar înfrângerea suferită, tot marţi, de Belgia (locul 2, în grupa a noua), scor 2-3, în Bosnia-Herţegovina, a făcut ca tricolorii să poată ajunge la turneul final şi cu un rezultat de egalitate.

România este a patra în ierarhia formaţiilor de pe locul al doilea şi mai poate fi întrecută doar de Islanda (locul 2, în Grupa 1), echipă al cărui meci din Armenia a fost amânat, din cauza conflictului militar din Nagorno-Karabah.

La turneul final se califică echipele de pe primul loc în cele nouă grupe şi cele mai bune cinci formaţii de pe locurile 2.

Din acest motiv, în ultimele zece minute, jucătorii români au pasat să treacă timpul.

Au marcat: Costache '72 / Laursen '50 (p).

Clasamentul final al Grupei 8 este următorul: Danemarca - 26 de puncte, Romania - 20, Ucraina - 16, Finlanda - 13, Irlanda de Nord - 9, Malta - 1.

Euro U21, organizat în Ungaria şi Slovenia, se va disputa în două etape: etapa grupelor din 24 până la 31 martie 2021 şi etapa eliminatorie, în perioada 31 mai - 6 iunie 2021.