Victorie de senzatie pentru Sorana Cirstea, la US Open - Romanca a razbunat episodul din Fed Cup din 2017

Jucătoarea Sorana Cîrstea, locul 77 WTA, s-a calificat, joi, în turul trei la US Open, trecând de favorita 9, britanica Johanna Konta (13 WTA).

Românca s-a impus cu scorul de 2-6, 7-6 (5), 6-4, în două ore şi 49 de minute.

Este a treia calificare în carieră în turul III la US Open, după 2009 și 2019. Adversara sa din runda următoare va fi sportiva cehă Karolina Muchova, numărul 26 mondial şi cap de serie 20.

Pentru cele doua victorii semnate la New York, Sorana Cirstea si-a asigurat un cec in valoare dde 163,000 de dolari, iar o calificare in optimile de finala ar insemna castigarea unui sfert de milion de dolari americani.

În 2017, cele două jucătoare au fost în centrul unui scandal neobişnuit, la Constanţa. Partida România - Marea Britanie din Fed Cup a fost întreruptă. Căpitanul nejucător Ilie Năstase a fost evacuat de pe teren, iar spectatorii i-au adresat vorbe grele britanicei Johanna Konta, iar aceasta a părăsit terenul în lacrimi.

În cele din urmă, jocul dintre Sorana Cîrstea şi Johanna Konta a fost întrerupt. Britanica a acuzat comportamentul publicului de la Mamaia şi a părăsit terenul în lacrimi. Întreruperea a fost de zece minute, iar după ce a revenit în teren, Johanna Konta a câștigat fără probleme partida cu Sorana Cîrstea cu 6-2, 6-3.