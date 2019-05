Victorie importanta pentru Simona Halep. Poate reveni pe primul loc

Simona Halep 3 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Simona Halep a avut un meci dramatic cu Belinda Bencici, din Elvetia, in semifinalele de la Madrid. Dupa un prim set adjudecat relativ usor, 6-2, Halep s-a vazut obligata s joace in decisiv, dupa ce Bencici a castigat la tie-break, 7-2, actul secund. Victorie muncita pentru Simona Halep la Madrid In setul 3, Halep s-a impus cu 6-0 si va juca, pentru a patra oara, in finala competitiei patronate de Ion Tiriac. In ultimul act, care o poate urca din nou pe locul 1 mondial, Halep o va infrunta pe castigatoarea dintre Kiki Bertens, cap de serie numarul 7, si Sloane Stephens, cap de serie 8. Daca va castiga turneul, Halep revine lider WTA, de luni. In caz contrar, Halep va ocupa locul 2 in ierarhia mondiala ...