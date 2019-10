Victorie la CEDO pentru George Copos! Ce trebuie sa faca statul roman

George Copos google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Analistul politic Bogdan Chirieac a reactionat in direct la Romania TV dupa ce in cursul zilei de astazi CEDO a dat un verdict in dosarul Loteria I. Investitorul George Copos a castigat lupta cu abuzurile din justitie. Ce a spus Gigi Becali despre eliberarea lui Cristi Borcea: ''Vrea sa vada daca mai are capul intreg'' ”CEDO i-a dat dreptate lui George Copos in dosarul Loteria I. Omul era vice prim-ministru, l-au condamnat la patru ani de inchisoare cu executare, iar astazi CEDO a spus ca e o porcarie totul, nu exista latura penala. Astazi CEDO a dat sentinta. Mai departe, statul roman, a facut si o oferta: nu vrei sa ne impacam ca ”ti-am spart capul”, iti dam 7.00 ...