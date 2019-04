Victorie mare pentru Simona Halep. Romania conduce cu 2-1

simona halep 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Simona Halep a obtinut cel de-al doilea punct pentru echipa de FedCup a Romaniei in duelul cu Franta. Dupa o partida extraordinara, cu dese raasturnari de situatie, Halep a reusit sa o invinga pe favorita publicului, Carolina Garcia, scor 2-1 (6-7; 6-3;6-4). Schimbare in echipa Romaniei de FedCup. Cine ii ia locul Mihaelei Buzarnescu Simona a inceput meciul extrem de slab si a fost condusa cu 0-4. A urmat o revenire senzationala si a dus scorul la 5-4 pentru ea. La 6-5 pentru Garcia, Simona Halep si-a castigat greu serviciul si a dus setul in tiebreak, unde Carolina s-a impus cu 8-6. Al doilea set a fost echilibrat pana la scorul de 3-3, dupa care Simona s-a impus cu 6-3. In decisi ...