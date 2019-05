Victorie muncita pentru Simona Halep la Madrid

simona halep google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Simona Halep (27 de ani, 3 WTA) a invins-o astazi pe australianca Ashleigh Barty (23 de ani, 9 WTA), in sferturile de finala ale turneului de la Madrid. Romanca s-a impus in doua seturi, nu fara dificultati: 7-5, 7-5. Simona Halep urca prin aceasta victorie din nou pe locul 2 WTA. Simona o va intalni in semifinale pe invingatoarea din meciul dintre Osaka (1 WTA) si Bencic. Calificarea in semifinale este recompensata la Madrid cu un premiu de 312.215 euro si cu 390 de puncte WTA. Simona Halep, despre viitoarea adversara de la Madrid: „Va fi in premiera pentru mine” Simona Halep a castigat in 2017 si 2016 turneul organziat de Ion Tiriac, iar anul trecut a ajuns in sferturi. In 2014, ...