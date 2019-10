Victorie pentru FC Viitorul Constanta, in meciul amical cu Cerno More Varna

FC Viitorul Constanța a disputat astăzi, pe teren propriu, un meci amical în compania formației bulgare Cerno More Varna, locul 5 în prima ligă, pe care a învins-o cu 3-2 prin golurile lui Pitu din minutul 13 (șut de la 20 metri) și 86 (penalty) și Houri în minutul 90+3 (șut de la 14 metri).Cele două formații s-au întâlnit, tot într-un meci amical disputat la Ovidiu, și în vara acestui an, când FC Viitorul s-a impus cu 2-1. În partida din această seară, pentru FC Viitorul au evoluat mai mulți jucători de la grupele de juniori, Gabriel Dănuleasa (născut 2003), Roberto Mălăele (2003), Alexandru Mitulețu (2003), Robert Mustacă (2002), Luca Andronache (2003), Darius Mureșan (2003), Darius Grosu (2002).Pitu 13, 86 - penalty, Houri 90+3 / Ndongala 16, Artean 90 - autogol- FC Viitorul (manager tehnic Gheorghe Hagi): Cojocaru (46 Buzbuchi) - Leca (82 Grosu), Mladen (46 Mălăele, 82 Mureșan), Iacob (76 Dănuleasa), Dussaut (65 De Nooijer) - Matei (65 Houri), Dulca (78 Mitulețu), Filip (82 Mustacă) - Achim (65 Artean) - Pitu, Calcan (82 Andronache); Cerno More Varna (antrenor Ilian Iliev): Mitrovic - Panov, Enchev, Dimov, Fahd - Andrade, Bonkasi - Iliev, Kiki, Ndongala - Henrique. Au mai jucat: Petkov, Stanchev, Chantakias, Yanchev, Yordanov, Vasilev, Milushev.Claudiu Marcu - Ionuț Erchian și Marian Carson (toți din Constanța).Sursă foto: FC Viitorul