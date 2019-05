Victorie pentru Mihaela Buzarnescu la Roma. Pe cine intalneste in turul urmator

Mihaela Buzarnescu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Mihaela Buzarnescu s-a calificat astazi in optimile de finala ale turneului WTA de la Roma, dotat cu premii totale de de 3.452.538 dolari, dupa ce germanca Julia Goerges a abandonat la scorul de 6-4, 3-6, 4-4. Goerges (30 ani, 18 WTA), cap de serie numarul 16, a renuntat sa mai joace dupa doua ore si 35 de minute, din cauza unei accidentari la inghinali. Germanca a primit ingrijiri medicale la 4-3, 0-30 in decisiv, revenind de la vestiare cu un bandaj la coapsa, a pierdut cele doua puncte jucate pe serviciul sau si ghemul, aratand dificultati la deplasare, dupa care a abandonat. Mihaela Buzarnescu, in turul doi - Jelena Ostapenko a abandonat in momentul in care era condusa cu 6-2, 5-4 Buzarnescu ( ...