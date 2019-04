Victorie pentru Romania in Cupa Davis - Punctul decisiv, adus de Marius Copil

România a câștigat meciul din Cupa Davis cu Zimbabwe, după ce Marius Copil l-a învins pe Takanyi Garanganga cu 6-4, 7-5, scorul final fiind 3-1.

După eșecul din primul meci în fața lui Benjamin Lock, Marius Copil a arătat mult mai bine. Practic, nu i-a dat șanse adversarului său: în primul set a făcut un break, în al doilea a înregistrat două și a terminat meciul după o oră și 50 de minute, potrivit Mediafax.

România – Zimbabwe 3-1:

Marius Copil vs. Benjamin Lock 4-6; 5-7

Dragoș Dima vs. Takanyi Garanganga 6-3; 6-3

Florin Mergea/ Horia Tecău vs. Benjamin Lock/ Courtney Lock 6-1; 6-4

Marius Copil vs. Takanyi Garanganga 6-4; 7-5.