Victorie pentru Simona Halep fara sa joace

Simona Halep 4 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Jucatoarea americana Sofia Kenin, locul 29 WTA, a eliminat-o, vineri, pe sportiva ucraineana Elina Svitolina, numarul 7 mondial, in sferturile de finala ale turneului Rogers Cup, de la Toronto. Kenin s-a impus cu scorul de 7-6 (2), 6-4, intr-o ora si 45 de minute. Fara sa vrea, Kenin a ajutat-o pe Simona Halep sa isi pastreze locu 4 WTA. Halep ar fi putut cobori pe locul 5, daca Svitolina ar fi castigat turneul in care romanca este campioana en-titre. Ce a spus Simona Halep dupa calificarea in sferturi la Toronto Sofia Kenin o va intalni in semifinale pe castigatoarea meciului Karolina Pliskova (Cehia, 3 WTA) – Bianca Andreescu (Canada, 27 WTA). In celelalte doua sferturi de finala se inta ...