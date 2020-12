VIDEO 1 Decembrie/ Ceremonie in format restrans la Arcul de Triumf, fara participarea publicului

Aproximativ 150 de militari din Ministerul Apărării Naţionale au participat, marţi, începând cu ora 11,00, la ceremonia oficială în format restrâns, organizată cu ocazia Zilei Naţionale a României în Piaţa Arcul de Triumf. Potrivit MApN, pe timpul ceremoniei a fost ţinut un moment de reculegere în memoria eroilor români căzuţi pe câmpurile de bătălie pentru reîntregirea neamului românesc şi a victimelor virusului SARS-CoV-2, au fost trase 21 de salve de tun, iar preşedintele Klaus Iohannis a depus o coroană de flori şi a susţinut o alocuţiune. Evenimentul, care nu a fost deschis publicului, s-a desfăşurat cu respectarea strictă a prevederilor legale referitoare la prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. Cu ocazia Zilei Naţionale, reprezentanţi ai Armatei României vor participa, la solicitarea şi cu sprijinul autorităţilor locale, la pregătirea, organizarea şi desfăşurarea de ceremonii de mică amploare în unele garnizoane în care sunt dislocate mari unităţi şi unităţi militare, iar militarii aflaţi în misiune în afara teritoriului naţional vor desfăşura ceremonii militare în cadru restrâns. De asemenea, drapelul naţional va fi arborat în toate instituţiile militare din ţară, iar la bordul navelor maritime şi fluviale se va ridica Marele Pavoaz. Pentru buna desfăşurare a ceremoniei oficiale organizate cu ocazia Zilei Naţionale a României, Brigada Rutieră Bucureşti a dispus măsuri pentru asigurarea fluenţei în trafic şi informarea conducătorilor auto asupra restricţiilor rutiere pe arterele care converg către Piaţa Arcul de Triumf. Pe 25 noiembrie, preşedintele Klaus Iohannis preciza că ceremonia de 1 Decembrie de la Arcul de Triumf va fi extrem de restrânsă, fără paradă militară şi fără participarea publicului larg. "În acest an, vom onora curajul şi sacrificiile înaintaşilor noştri făcând noi înşine sacrificiul de a renunţa la bucuria participării împreună la manifestările publice tradiţionale. Însă cu siguranţă vom fi împreună în spirit ca o naţiune puternică mereu unită şi solidară atunci când în joc este chiar salvarea ţării noastre. Din acest motiv, am decis ca ceremonia care avea loc în fiecare an la Arcul de Triumf să fiu în extrem de restrânsă, la care sunt invitaţi ambasadori străini, medici şi personal medical", a afirmat Iohannis. El a spus că de 1 Decembrie nu va fi o paradă militară. "Va fi, aşadar, o ceremonie scurtă, fără paradă militară şi, din păcate, fără participarea publicului larg. Recomandarea experţilor este de a renunţa la orice fel de reuniuni şi întâlniri publice sau private, fiindcă acestea accelerează răspândirea virusului. Sunt recomandări pe care vă îndemn să le respectăm inclusiv de 1 Decembrie", a transmis atunci şeful statului. AGERPRES/(AS - editor: Georgiana Tănăsescu, editori online: Andreea Preda, Adrian Dădârlat) Citeşte şi: 1 Decembrie/ Jandarmeria Bucureşti: Unele persoane au vrut să forţeze filtrul de jandarmi de la Piaţa Charles de Gaulle 1 Decembrie - Ziua Naţională a României 1 Decembrie/ Ziua Naţională a României - sărbătorită în 2020 fără public