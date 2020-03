VIDEO| Aroganța lui Tzanca Uraganul! S-a suit in Rolls Royce și s-a dus direct sa ia mici. E incredibil ce l-a pus sa faca pe grataragiu.

Manelistul Tzancă Urganul are o mulțime de fani, de care este extrem de iubit și care abia așteaptă să mai scoată câte o piesă sau să îl vadă la concertele pe care le are. Artistul s-a făcut remarcat și prin stilul opulent prin care își trăiește viața. Are mai mult mașini de lux și articolele […]

The post VIDEO| Aroganța lui Tzancă Uraganul! S-a suit în Rolls Royce și s-a dus direct să ia mici. E incredibil ce l-a pus să facă pe grataragiu. appeared first on Cancan.ro.