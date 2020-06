VIDEO | Inundații istorice pe Raul Timiș! 40.000 de oameni sunt in pericol

Daniel Morosanu, prim-vicepresedintele PNL Vrancea, a sustinut luni, 22 iunie, proba scrisa la Limba si Literatura Romana in cadrul examenului de Bacalaureat 2020. Morosanu se numara printre cei 500 de absolventi din generatiile anterioare inscrisi in judetul Vrancea la sesiunea de Bacalaureat din iunie 2020.

Deputatul PNL Mihai Voicu, a fost achitat definitiv de Inalta Curte in dosarul in care era acuzat de savarsirea infractiunii de folosire a influentei sau a autoritatii in scopul obtinerii pentru sine sau pentru altul de foloase necuvenite.