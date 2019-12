Video 21 decembrie 1989: Prima zi a revoluției in București: “Alo, tovarași, stați liniștiți la locurili voastre!”

"Alo, tovarasi, stati linistiti la locurili voastre!” " Va mai dau o suta de lei la salariu!" La 30 de ani de la 21 decembrie 1989, in memoria romanilor au ramas mai degraba aceste expresii rostite de Ceausescu la marele miting convocat de comunisti in Piata Palatului pentru a "condamna evenimentele de la Timisoara", decat felul in care a inceput Revolutia la Bucuresti