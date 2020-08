VIDEO Accident tragic la Eforie. Un tanar a murit pe loc, iar iubita lui, care se afla la volan, este in coma

Un tanar de 22 de ani a murit pe loc, iar prietena lui se afla in momentul de fata in coma, dupa ce masina in care se aflau s-a izbit violent de un stalp. Fata, care isi luase recent permisul de conducere, se afla la volan. Accidentul s-a produs in jurul orelor 21:00, intre statiunile Eforie Nord si Eforie Sud.