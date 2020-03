VIDEO Adriana Pistol, reprezentant INSP: Coronavirusul il vedem ca pe un virus cu transmisibilitate mare. Sa stam la distanța

Adriana Pistol, directorul Centrului Naţional de Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului Naţional de Sănătate Publică, a avertizat, luni, la emisiunea "Marius Tucă Show" asupra transmisibilității mari a coronavirusului, recomandând ca oamenii să nu se panicheze, anunță MEDIAFAX.

"Undeva în luna decembrie, am văzut ce se întâmplă în China. Am aflat de la acele cazuri ciudate din Wuhan, care nu se ştia ce sunt şi care aveau legătură cu o piaţă de peşte. A existat un interes deosebit al întregii lumi şi al nostru în special. Ne-am agitat puţin atunci. Am colectat informaţii şi de la UE şi de la OMS. A durat ceva până când întreaga lume s-a lămurit că e vorba de un coronavirus. După care nu înţelegeam ce avea legătură coronavirusul cu peştele. Aşadar a durat ceva până am înţeles că era de la lilieci coronavirusul, după care am înţeles că în acea piaţă se comercializau lilieci", a declarat Adriana Pistol, directorul Centrului Naţional de Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului Naţional de Sănătate Publică.

Directorul Centrului Naţional de Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului Naţional de Sănătate Publică spune că specialiştii români nu se aşteptau, la început, ca virusul să ia o asemenea amploare.

"Am zis că dacă e undeva China, Asia departe, hai să vedem ce se mai întâmplă. Am trăit şi experienţa SARS-ului, care nu a ajuns în România, venit tot din Asia. După care MERS-ul, tot un coronavirus şi el şi care nu a ajuns la noi, iată că acest nou coronavirus a explodat undeva din interiorul Chinei şi toată lumea a început cu mare seriozitate să trateze această problemă. Îl vedem ca pe un virus cu transmisibilitate mare şi care se transmite foarte uşor, în sensul unei discuţii apropiate. De aceea se spune să stăm la distanţă, cam 2 metri. La început a fost 1 metru, după care, pe baza datelor venite din China, s-a tras concluzia că ar fi bine o distanţă de 2 metri, pentru că se pare că împrăştierea prin picăturile de salivă sau prin strănut merg la o distanţă ceva mai mare. Toate aceste picături se aşează pe suprafeţe, ele pot fi viabile câteva ore şi apoi transportate cu mânuţa, ducem mâna la ochi. De aici a venit recomandarea obsesivă “spălaţi-vă pe mâini”, a completat aceasta.

