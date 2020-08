VIDEO Afaceri in criza: Shot dupa shot și hamsii calde, chiar in sufragerie

Vlad Hâncu este un antreprenor din Capitală, care s-a adaptat crizei și oferă shot-uri cu livrare la domiciliu. Prin serviciul „Stația litoral” livrează acasă și hamsii calde, anunță MEDIAFAX.

Vlad Hâncu are o echipă formată din 8 persoane și face în jur de 100 de livrări în fiecare zi.

Pe lângă shot-uri, cei interesați mai pot comanda hamsii, dar şi kombucha, o băutură care ar fi utilă împotriva mahmurelii, spune antreprenorul.

Firma are comenzi de băuturi în toată ţara, însă hamsiile pot fi livrate doar în Bucureşti.

„La începutul lui 2015 am dat drumul acestui bar. Cred că primul, adică 100% primul bar de shot-uri din România. Se apropia 1 mai, la mare era mai greu de ajuns şi am zis să recreem puţin din atmosfera de mare şi am inventat această parte a noastră care se numeşte ,,Staţia litoral”. Acum oferim pentru cei de acasă variante mai mici sau mai mari de băuturi mixate de noi. Pot comanda cum îşi doresc ei în funcţie de eveniment, moment, nevoie. Preferatul meu este 'Para Stasul' – această băutură pe care o preparăm cu sirop de colivă şi care este o reală inovaţie în materie de mixologie”, spune Vlad Hâncu, antreprenor.