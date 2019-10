VIDEO Alți trei barbați au fost ARESTAȚI, iar unul a fost REȚINUT, pentru omor, in cazul incaierarii dintre interlopi din Piața Constituției

Poliția Capitalei anunță că trei bărbați au fost arestați în cazul de omor din piața Constituției, atunci când un bărbat a fost ucis în urma încăierării dintre două clanuri.

"In continuarea cercetarilor desfasurate in dosarul penal privind omorul comis la data de 29 septembrie a.c. in Piața Constituției, ieri au fost puse în aplicare 4 mandate de percheziție domiciliară, în urma cărora au fost conduse la sediul Poliției Capitalei trei persoane.

Față de acestea Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti a dispus masura reținerii pentru o perioadă de 24 de ore, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de omor, încăierare și tulburarea ordinii și liniștii publice.

Astăzi, cei trei bărbați au fost arestați preventiv, iar un alt bărbat implicat în cauză a fost reținut pentru o perioadă de 24 de ore.

Cercetarile sunt continuate de Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti si Serviciul Omoruri", a anunțat Poliția Capitalei.

Pe 29 septembrie, în jurul orei 22,30, prin apel la 112 a fost sesizat un conflict între mai multe persoane în Piaţa Constituţiei.

În urma conflictului, un bărbat a fost rănit şi, în pofida ajutorului medical de urgenţă, s-a constatat decesul. Un alt bărbat a suferit un traumatism la cap şi a primit îngrijiri medicale la faţa locului, ulterior fiind condus la audieri.

În perimetrul cercetat a fost găsit şi ridicat un tub cartuş, cel mai posibil cu gaz, un încărcător gol, posibil pentru acelaşi tip de pistol cu gaze şi obiecte contondente, au precizat poliţiştii. Până acum, șase persoane au fost arestat în acest caz.