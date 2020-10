VIDEO #alegeriSUA Trump, in prima sa aparitie la un eveniment public dupa ce s-a imbolnavit de COVID-19: ''Ma simt grozav''

Preşedintele Donald Trump şi-a făcut sâmbătă prima apariţie la un eveniment public de la revenirea la Casa Albă în urma celor trei zile de internare în spital după ce s-a îmbolnăvit de COVID-19, încă nefiind clar dacă el mai este contagios, relatează Reuters, AFP şi DPA. Trump a vorbit din balconul Casei Albe la un eveniment denumit ''un protest paşnic pentru lege şi ordine'', la care au fost prezenţi sute de simpatizanţi ai săi. ''Mă simt grozav!'', s-a adresat el mulţimii, care striga: ''Încă patru ani''. LIVE: President @realDonaldTrump delivers remarks at a peaceful protest for law & order https://t.co/BlGvcjjNVX— The White House (@WhiteHouse) October 10, 2020 ''Începem foarte, foarte masiv mitingurile noastre, şi cu tot ce e al nostru, pentru că nu putem permite ca ţara noastră să devină o naţiune socialistă'', a îndemnat preşedintele republican, apariţia sa fiind un semnal că este hotărât să-şi reia campania electorală pentru scrutinul din 3 noiembrie la care se va confrunta cu democratul Joe Biden. Vorbind fără să poarte mască, Trump a susţinut că noul coronavirus ''va dispărea''. ''Vreau să ştiţi că naţiunea noastră va învinge acest teribil virus chinezesc (...) Producem terapii şi medicamente puternice, vindecăm bolnavii, ne vom reveni şi vaccinul va veni foarte, foarte repede, într-un timp record'', a promis el. ''Ştiinţa şi medicina vor eradica virusul chinezesc odată pentru totdeauna, vom scăpa de el în lumea întreagă. Vedeţi mari focare în Europa, în Canada (...), dar va dispărea, este pe cale să dispară şi vaccinurile vor ajuta'', crede Trump.AGERPRES/(AS - editor: Sorin Popescu, editor online: Andreea Preda)